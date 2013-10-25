بعثة اليوناميد بدارفور تحتفل باليوم العالمى للأمم المتحدة

احتفلت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى العاملة فى دارفور "اليوناميد" أمس الخميس باليوم العالمى للأمم المتحدة، والذى يصادف الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام.

وأشاد ممثل رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أحمد فضل واش، بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به الأمم المتحدة فى السودان وخاصةً تجاه قضايا دارفور وأبيى، فضلا عن مكافحة الجوع والمرض والجهل والفقر فى كل دول العالم، علاوة على الخدمات الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار خلال حديثه فى الاحتفال إلى أن الأمم المتحدة ووكالاتها قد ساهمت بصورة فاعلة فى وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور، مؤكدا مضى سلطته قدما بالتعاون مع شركائها لتنفيذ الوثيقة، وكشف أن سلطته قد أعدت خطة طموحة لإحداث التنمية فى دارفور المرحلة المقبلة.

من جهته أكد نائب والى ولاية شمال دارفور الفاتح عبد النبى، على دور الأمم المتحدة المتعاظم فى استتباب السلام فى العالم، وأوضح أن الأمم المتحدة قد شاركت بصورة فاعلة عبر بعثة "اليوناميد" ووكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة الولاية فى استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية بدارفور.