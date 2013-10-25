أهالى السنبلاوين يهاجمون «الإخوان» بعد جنازة شهيد الجيش

كتب : صالح رمضان منذ 38 دقيقة

شيّع الآلاف من أبناء وأهالى قرية «كفر الروك» بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، فجر أمس، الشهيد أحمد محمد محمود الغزالى، مساعد أول بالقوات المسلحة، إلى مثواه الأخير بعد أن لقى مصرعه برصاص الغدر مساء أمس الأول فى العريش. ورفض الأهالى وجود أحد من أعضاء تنظيم الإخوان من أبناء القرية فى جنازة الشهيد، واشتعل غضب الأهالى ضد التنظيم وهاجموا منازل أعضائه. ورفع الأهالى لافتات ضد الإرهاب وتأييداً للجيش والشرطة.

وتسابقوا على حمل جثمان الشهيد للدخول به إلى المسجد الكبير لصلاة الجنازة. وأطلقت بعض النساء من أهالى القرية «زغاريد»، فرحة بنيله الشهادة. ومع انتهاء مراسم الدفن اتجه شباب القرية إلى منازل أعضاء تنظيم الإخوان بالقرية وقذفوها بالطوب والحجارة وحطموا الأبواب والنوافذ فى ثورة غضب، كما حطموا واجهات أكثر من 10 بيوت، وطالبوا بطرد الإخوان من قريتهم.