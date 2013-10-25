القوات المسلحة تبدأ أكبر حملة أمنية بمدن القناة وضبط خلية تابعة لـ«كتائب الفرقان» و22 مشتبهاً بهم

مقتل مسلح من كتائب الفرقان.. وطوارئ بالسويس بعد تحذيرات من هجمات أثناء الاحتفال بعيدها القومى

كتب : محمد مقلد وإنجى هيبة منذ 30 دقيقة

بدأت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية ضخمة لملاحقة فلول الإرهاب التى هربت من سيناء لمدن القناة الثلاث: السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وقال مصدر أمنى إن القوات ضبطت خلية تابعة لـ«كتائب الفرقان» بمدينة القنطرة غرب، بعد اشتباكات عنيفة انتهت بمقتل إرهابى والقبض على 8 آخرين، كما قبضت على 22 مشتبهاً بتورطه فى الهجمات الإرهابية.

وعززت قوات الأمن قبضتها على مداخل ومخارج مدن القناة، وشهدت قناة السويس إجراءات أمنية غير مسبوقة، وانتشرت قوات الجيشين الثانى والثالث على طول المجرى الملاحى، فيما واصلت قوات البحرية المصرية وحرس الحدود تأمين شواطئ خليج السويس والضفتين الشرقية والغربية للقناة.

وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية وتفتيشية مشددة على السيارات المارة بنفق الشهيد أحمد حمدى، ومستقلى معدية حى الجناين التى تربط السويس بسيناء، ومعدية القنطرة التى تربط الإسماعيلية بسيناء.

وقال مصدر أمنى بمدن القناة إن قوات الجيشين الثانى والثالث شنت بالتعاون مع الشرطة، حملة مداهمات موسعة على بؤر الإرهاب بالقرى والمناطق الصحراوية والجبلية بالطرق المتخمة لقناة السويس، وبحى الجناين بالسويس والقنطرة بالإسماعيلية ورأس التينة بالقرب من بورسعيد، قبضت خلالها على 22 مشتبهاً بهم، بجانب القبض على خليه إرهابية تابعة لـ«كتائب الفرقان» التى استهدفت السفن المارة بالقناة والقمر الصناعى، واغتالت عدداً من جنود الجيش والشرطة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة».

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى إن عناصر الخلية تبادلت إطلاق النار مع قوات الشرطة خلال الحملة على مدينة القنطرة غرب، بطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى، ما أدى لمصرع أحد الإرهابيين والقبض على باقى أفراد الخلية.

وأوضح مصدر أمنى أن الحملة جاءت بعد ورود معلومات عن اتخاذ بعض العناصر المتطرفة بعض المناطق الصحراوية والجبلية بنطاق مدينة القنطرة غرب مأوى لهم.

وأضاف المصدر أن عناصر الخلية، حاولوا نفى انتمائهم لـ«كتائب الفرقان» رغم ضبط أدلة تؤكد انتماءهم لتلك الكتائب.

يأتى ذلك، فيما شهدت مدينة السويس أمس، حالة استنفار أمنى، بعد تحذيرات من مخطط لاستهداف قناة السويس والمؤسسات والقوات العسكرية خلال الاحتفال بالعيد القومى، للمحافظة، وقال مصدر أمنى إن الأجهزة الاستخباراتية رصدت مخططات إرهابية لاستهداف جنود الجيش الثالث، أثناء قيامهم بالعرض العسكرى فى الاحتفال. وانتشرت قوات الجيش والشرطة، بشوارع المحافظة، وعززت القوات من وجودها أمام الكنائس والمؤسسات الحيوية، وعلى رأسها شركات البترول والموانئ، والمؤسسات العسكرية والشرطية، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول مكان إقامة الاحتفال داخل استاد السويس. وألقت قوات جهاز الأمن الوطنى بالسويس، فجر أمس القبض على نصر شعبان، 30 عاماً، مسئول الإعلام والدعاية بجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى بالسويس، وعثر داخل منزله بكفر كامل بحى الأربعين على كميات كبيرة من المنشورات المحرضة على العنف ضد الجيش.

وفى سياق متصل، قال مصدر عسكرى بقيادة الجيش الثانى الميدانى بمنطقة الجلاء العسكرية بمدينة الإسماعيلية، إن النيابة العسكرية أحالت أوراق قضية التفجيرات بمحيط مبنى المخابرات الحربية، والذى وقع ظهر السبت الماضى وأسفر عن إصابة 6 أشخاص إلى النيابة العامة للاختصاص.

وأضاف المصدر أن النيابة العسكرية رأت فى حيثيات القرار أن الحادث وقع بمحيط المقر وليس بداخله، كما أن الضرر لحق بالبرج السكنى الواقع فيه المقر الإدارى لهيئة قناة السويس ولجنة فض المنازعات التابعة له، وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات.