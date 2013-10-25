الباحثون:تزايد إصابات السكتة الدماغية عند من تقل أعمارهم عن 65 عاما

أظهرت دراسة نيوزلندية أن هناك تزايدا فى أعداد الأشخاص دون سن الخامسة والستين، الذين يصابون بالسكتة الدماغية.

وقال الباحثون فى دراستهم التى نشرت أمس الخميس فى مجلة "زى لانسيت" البريطانية "إن عدد إصابات السكتة الدماغية ارتفع فى الفترة بين عام 1990 و2010 بواقع الربع بين الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما".

ورغم أن أعداد الإصابات بين الأشخاص فوق سن الخامسة والستين، لا تزال أكثر بشكل واضح إلا أن نصيب المرضى بين سن 20 و64 عاما من هذه الإصابات ارتفع خلال الـ20 عاما من 25 إلى 31% حسبما أشار الباحثون فى دراستهم التى أجروها تحت إشراف فاليرى فيجين، مديرة المعهد القومى لعلوم الأعصاب والسكتات الدماغية، التابع لجامعة أوكلاند للعلوم التطبيقية فى نيوزيلندا.

حلل الباحثون خلال الدراسة 119 بحثا من جميع أنحاء العالم، وقدروا أعداد الإصابات بالسكتات الدماغية عام 2010 بـ 9.16 مليون إصابة وقالوا إن عدد حالات الوفاة بسبب هذه الإصابات بلغ 9.5 مليون حالة.

وحذر معدو الدراسة من احتمال وصول أعداد الوفيات بسبب السكتات الدماغية إلى الضعف خلال العشرين سنة المقبلة.

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