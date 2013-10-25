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20% من الشعب المصرى يعانون من الاكتئاب

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20% من الشعب المصرى يعانون من الاكتئاب 20% من الشعب المصرى يعانون من الاكتئاب

أوضحت دراسة حديثة أجريت فى ، أن ما يقرب من 20% من الشعب المصرى يعانون من اكتئاب، واختلفت نسب الإصابة به ما بين متوسطة وحادة.

وأشارت الدراسة أن الاكتئاب فى مصر ينقسم إلى اكتئاب وراثى ناتج من الأسرة وآخر اجتماعى ناجم من الظروف المجتمعية التى يمر بها الإنسان فى المجتمع المصرى.
> وتعليقا على الدراسة أوضح الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسى كلية طب قصر العينى، أن الاكتئاب يؤثر بشكل كبير على كل نواحى الحياة خاصة الحياة الجنسية، حيث إنه يقلل الرغبة الجنسية بين الأزواج، كما أنه يفقد الرغبة أيضا فى الطعام أو الشراب.
> وبين دكتور سعيد أن هناك أشخاصا لديهم استعداد وراثى للاكتئاب ومن خلال فحص التاريخ المرضى لهم يتبين المرض الذى قد ينتج من القلق المفرط فى العائلة ووجود اضطرابات شديدة داخل الأسرة.
> وسواء كان السبب الجينات الوراثية المشجعة لحدوث اكتئاب، أو أن الظروف المحيطة تساعد عليه فإن تناول العقاقير المواجهة للاكتئاب هو العلاج الأفضل.
> وأوضح أن هناك أنواعا كثيرة من الأدوية تساعد على تحسين الحالة المزاجية والتخلص من القلق والاكتئاب كمان أنها تزيد من رغبة الإنسان فى الحياة وفى الممارسة الجنسية وأيضا فى تناول الأطعمة المختلفة.
> وأكد سعيد أنه لا يجب أبدا إغفال الجانب النفسى عند علاج مشاكل الضعف الجنسى، إذ أن هناك بعض الأمراض النفسية تقلل من عملية الانتصاب كمرض الانفصام الذى ترتفع فية إفراز الجسم لهرمون البولا كتين من الغدة النخامية، وهو يساعد على تقليل الرغبة الجنسية للإنسان.
> كما أكد على ضرورة علاج الاكتئاب إذ يؤثر على كافة نواحى الإنسان.

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مصر 365

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