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بذور الرمان تقى من السرطان وأمراض القلب

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بذور الرمان تقى من السرطان وأمراض القلب بذور الرمان تقى من السرطان وأمراض القلب

الرمان يحتوى على العديد من الفوائد الغذائية التى تجعل منه قيمة كبيرة للجسم، فبذور الرمان كما أوضح دكتور على سعد استشارى أمراض المناعة غنى بالفيتامينات والألياف التى تعمل على المحافظة على سلامة القلب وصحة الجسم، وغنى بمضادات الأكسدة التى تعتبر هامة للجسم وتفيده بالعديد من العناصر الغذائية التى تقى الجسم من الإصابة بمرض السرطان وإبطاء نمو الخلايا السرطانية، كما أن الرمان غنى بالفلافونويدات والبولى فينولات، التى تعمل على مكافحة الأمراض السرطانية، وخفض مستوى الكولسترول بالدم ويعمل على ضبط ضغط الدم مما يقلل من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والرمان مفيد وفعال فى جعل الجسم يخسر الوزن فهو غنى بالألياف وقليل السعرات الحرارية، لذا نصح بالرمان لمن يرغبون فى نقص الوزن.

وأشار إلى أن الرمان غنى بفيتامين C والفيتامين K مما يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويساعد على سرعة شفاء الجروح كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد، وهو مفيد فى تقوية العظام لاحتوائه على إنزيم يساعد على إبطاء تلف الغضاريف ويسهل عملية تجلط الدم وحرص الإنسان على تناوله يوميا يقيه من العديد من الأمراض المحتمل أن يقع بها، وبالنسبة للسيدات فإن الرمان يساعد فى علاج سرطان الثدى ويعوض الجسم من نقص هرمون الأستروجين بالنسبة للسيدات.
> وأضاف أن بعض السيدات تستخدم الرمان لحماية البشرة من الحروق لمساعدته للجسم على امتصاص فيتامين D مما يمثل فاعلية كبيرة للجسم.

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