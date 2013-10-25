تنظيم السكر يقلل مضاعفات الشبكية بنسبة 55%

أوضحت دراسة حديثة، أن الانتظام فى علاج السكر يقى المريض من الإصابة بمضاعفات بالشبكية بنسبة تصل 55% أى أربع مرات من شخص لا يتابع العلاج بانتظام.

> بينت الدراسة التى أجريت لمدة عامين كاملين لمعرفة تأثير السكر على شبكية العين، أن المقياس فى المضاعفات هو نسب الهيموجلوبين السكرى، فإذا قلت نسب الهيموجلوبين السكرى فى الجسم 1% فقط يؤدى ذلك إلى خفض كل مضاعفات السكر.

> ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهى خاطر أستاذة طب وجراحة العيون جامعة القاهرة واستشارية جراحة الشبكية والجسم الزجاجى، أن مضاعفات الشبكية هو أحد أكبر المضاعفات التى يعانى منها مريض السكر، حيث إن العين أول من يتأثر بالمرض.

وتقل المضاعفات بشكل كبير فى حالة الكشف المبكر للمرض وفى حالة الانتظام فى العلاج.

> وتبين أن هناك 50% من مرضى السكر فى مصر لا يعلمون بإصابتهم بالمرض حيث تشير الدراسات إلى أن هناك ما يقرب من 15 مليون مصاب بالسكر فى مصر، وأن 7.5 مليون فقط هم من يعلمون بإصابتهم والبعض منهم من يتابعون فى العلاج.

> وتؤكد دكتورة نهى ما أظهرته الدراسة من أن خفض نسب الهيمولوجبين السكرى يساعد فى خفض المضاعفات، والتى من بينها خفض مشاكل القلب بنسبة 21% وجلطات المخ بنسبة 41% فضلا عن انخفاض التهابات الكلى وغيرها من المضاعفات المختلفة على العين.

> ونصحت خاطر بضرورة الانتظام فى علاج مرض السكر حتى لو توقف المريض فترة عن العلاج لابد عليه أن يعود من جديد لأن الجسم يحتفظ بالاستفادة من فترات الانتظام بالسكر لفترة طويلة.