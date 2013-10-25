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"شواطئنا أجمل بالرياضة" مهرجان رياضى بجامعة دمياط 28 أكتوبر

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"شواطئنا أجمل بالرياضة" مهرجان رياضى بجامعة دمياط 28 أكتوبر "شواطئنا أجمل بالرياضة" مهرجان رياضى بجامعة دمياط 28 أكتوبر

استعدت جامعة دمياط لإقامة مهرجان "شواطئنا أجمل بالرياضة" وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الدولة لشئون الرياضة وجامعة دمياط، وذلك لتنفيذ مهرجان الرياضيات الشاطئية لطلبة وطالبات كليات التربية الرياضية (بنين/ بنات) على مستوى الجمهورية للعام 2013/ 2014 تحت شعار "شوطئنا أجمل بالرياضة" وقد وافق السيد الأستاذ الدكتور على فتحى حمايل القائم بعمل رئيس الجامعة، على تكليف السيد الدكتور علاء الدين حمدى أحمد منسق قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة منسقا للمهرجان والقيام بمتابعة كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمهرجان والمزمع تنفيذه بمدينة رأس البر (بالمدينة الشبابية) خلال الفترة من 28 حتى 31/10/2013 على أن يكون استقبال الوفود يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر والمغادرة 31 أكتوبر الجارى، ويقام ضمن فعاليات برنامج المهرجان معرض فنى للأعمال الفنية المعبرة عن البيئة الدمياطية والقضايا الرياضية.

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