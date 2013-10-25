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بدء التسجيل لطلاب الانتساب بتعليم حفر الباطن

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    فتحت إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن التسجيل لقبول طلاب الانتساب الكلي (منازل) بجميع المدارس بالمحافظة للعام الدراسي 1434/1435ه.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية ماطر بن عويد الظفيري بأنه تم اعداد رابط موحد لتسجيل طلاب الانتساب على موقع ادارة التربية والتعليم حيث يقوم الطالب بالدخول وتسجيل بياناته ثم طباعة نموذج التسجيل وتسليمه للمدرسة الموجه اليها. واضاف الظفيري بأن بداية التسجيل سيكون يوم الأحد 22/12/1434ه وحتى نهاية 2/2/1435ه ويقوم الطلاب بمراجعة المدارس الموجهين اليها وسوف تقوم المدارس بتدقيق البيانات وإدخالها بنظام نور وتسليم المقررات للطلاب.

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