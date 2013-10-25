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د. هاني غازي يثمن تجديد تكليفه وكيلاً بجامعة أم القرى

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د. هاني غازي يثمن تجديد تكليفه وكيلاً بجامعة أم القرى د. هاني غازي يثمن تجديد تكليفه وكيلاً بجامعة أم القرى

مكة المكرمة - خالد الجمعي

    أعرب وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هاني بن عثمان غازي عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على موافقته الكريمة على محضر مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية والسبعين، والمتضمن تجديد تكليفه وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات مثمناً الثقة الكبيرة التي حظي بها من وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري ومدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس للاستمرار في خدمة جامعة أم القرى من خلال وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مؤكداً أن هذه الثقة وسام وشرف غالي يفتخر به سائلاً الله العلي القدير أن يعينه على أداء رسالته وواجباته تجاه الجامعة ومنسوبيها.


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