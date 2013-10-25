تعليم حوطة بني تميم والحريق يودع القريشي ويستقبل العثمان

حوطة بني تميم - خالد بن محمد ، تصوير - زيد المسعود

رعى محافظ حوطة بن تميم الاستاذ منصور بن ابراهيم العرفج بحضور عدد من المسؤولين في المحافظة الحفل الذي إقامته ادارة التربية والتعليم في المحافظتين بمناسبة توديع مدير إدارة التربية والتعليم في المحافظتين سابقا ومدير عام التربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية حاليا الأستاذ عبدالرحمن بن سعد القريشي واستقبال مدير إدارة التربية والتعليم في محافظة الخرج سابقا ومدير إدارة التربية والتعليم في الحوطة والحريق الجديد الأستاذ سعود بن ناصر العثمان .

حيث أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي اشتمل على العديد من الكلمات والفقرات وفي نهاية الحفل قدمت الهدايا التذكارية للأستاذ عبدالرحمن القريشي والأستاذ سعود العثمان .وكان محافظ حوطة بني تميم ورئيس لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة الأستاذ منصور العرفج ومدير المستشفى بالمحافظة الأستاذ سعود بن عبدالعزيز القرون كرما على هامش هذا الحفل مدير إدارة التربية والتعليم في المحافظتين وعضو لجنة أصدقاء المرضى في المحافظة سابقا ومدير عام التربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية حاليا الأستاذ عبدالرحمن بن سعد القريشي نظير الجهود والخدمات المتميزة التي قام بها القريشي طيلة فترة عضويته في لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة منذ تأسيسها عام 1411ه حيث تسلم القريشي الدرع التكريمي من محافظ حوطة بني تميم الأستاذ منصور العرفج .