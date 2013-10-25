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اتحاد كتاب مصر يستنكر حبس شاعر قطري 15 عاما بسبب قصيدة

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اتحاد كتاب مصر يستنكر حبس شاعر قطري 15 عاما بسبب قصيدة اتحاد كتاب مصر يستنكر حبس شاعر قطري 15 عاما بسبب قصيدة

كتب : أ ش أ الجمعة 25-10-2013 01:54

استنكر اتحاد كتاب حبس الشاعر القطري محمد بن راشد العجمي الملقب بـ"ابن الذيب" خمسة عشر عاما بتهمة التحريض على نظام الحكم، بسبب قصيدة كتبها، في حكم نهائي غير قابل للطعن من قبل محكمة التمييز في قطر، معتبرًا أن الأمر يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، ولحرية المواطن في التعبير عما يقتنع به بالطرق السلمية، وانتهاكًا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي.

ودعا الاتحاد، في بيان له، السلطات القطرية إلى إعادة النظر في حبس الشاعر ابن الذيب، مشيرًا إلى أن حبسه يعد اعتداء على حريته، ويمثل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها، مؤكدًا أن الدول العربية لن تتقدم إلا بإفساح المجال أمام الآراء المخالفة، وعدم تقييد حرية الإبداع، إذ أن الأيدي المرتعشة لا تصنع مستقبلًا، ولا تنتج أدبا ولا فكرًا جديرين بالبقاء.

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