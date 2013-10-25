"موانئ البحر الأحمر": انتهاء كراسة شروط "الحاويات الثانية" بـ"السخنة"

أعلن اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر عن الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لطرح محطة حاويات ثانية بميناء العين السخنة لكسر احتكار شركة موانئ دبى العالمية للميناء.

وأوضح فلاح فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى مؤتمر مجلس وزراء النقل العرب، أنه سيتم طرح هذه المحطة فى مناقصة عالمية أمام جميع الشركات بكل شفافية، من أجل خلق جو تنافسى فى الميناء بما يصب فى صالح الدولة، لافتًا إلى أن ميناء العين السخنة سيماثل ضعفى مينائى الإسكندرية والدخيلة عقب تنفيذ مخططه بالكامل.

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن محطة الحاويات الجديدة ستكون على رصيف بطول 1200 متر ومساحة 600 ألف متر مربع بالحوض الخامس بالميناء، وسيتم وضع بنود فى عقد امتياز تراعى حقوق الدولة، وتسمح وتُلزِم الشركة التى ستدير المحطة بإجراء أعمال تطوير مستمرة للمحطة بما يتماشى مع الجيل الجديد من السفن.

وأكد فلاح أنه لا تنازل أو تفريط فى حق الدولة فى عقود امتياز بالموانئ، وأنه تم تعديل عقد الامتياز مع الشركة التى تدير محطة الحاويات الحالية بميناء العين السخنة، وتغيير البنود الاحتكارية والمجحفة لحق الدولة والتى كانت موجود فى العقد، مشيرا إلى أن عقود الامتياز التى سيتم توقيعها مستقبلا سيتم فيها مراعاة أخطاء الماضى، وضمان حق الدولة فى شروط العقد.

وأشار اللواء حسن فلاح، إلى أنه سيتم تشغيل ميناء السويس "بورتوفيق" مُجَدَّدًا فى نقل الركاب قريبًا بعد توقف سنوات للخط الملاحى السويس– جدة، لافتًا إلى أنه جارى وضع خطة بالتنسيق مع شركات السياحة لتنشيط حركة نقل الركاب عبر موانئ البحر الأحمر لاستعادة سابق عهدها، تزامنًا مع التطوير الذى يجرى بموانئ سفاجا، والغردقة، ونويبع، وصالات الركاب التى يجرى إنشاءها للتسهيل على الركاب وخدمتهم، موضّحًا أنه يجرى حاليًا حل مشكلة ميناء طابا هايتس، مع الشركة المشغلة، للميناء لتشغيل خط سياحى بين ميناء طابا المصرى، والعقبة الأردنى.