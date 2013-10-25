محمود ياسين ينضم إلى قمر في مسلسل "المرافعة"

وافق النجم الكبير محمود ياسين على مشاركة اللبنانية "قمر" في بطولة مسلسلها الجديد "المرافعة"، الذي كتب نصّه تامر عبد المنعم، ما يجعل ياسين العنصر الأخير الذي يكتمل به العمل، ويصبح الطريق سالكاً أمام مخرجه حازم فوده لبدء أعمال التصوير، منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إجراء العديد من التعديلات على السيناريو، بناءً على طلب "قمر" خلال الأيام الأخيرة.

المسلسل الذي يتناول قصّة المطربة الراحلة سوزان تميم وطريقة تعرّضها للقتل، يسجّل مشاركة الفنان السوري باسم ياخور في بطولته، إلى جانب أميرة العايدي .

المثير أنّ قصة سوزان تميم قد سبق أن قدّمت في مسلسل "ليالي" للممثلة زينة؛ وهو ما يجعل فرصة تقديمها في عمل ثانٍ تحدياً كبيراً لـ"قمر"، خصوصاً أنّها التجربة الدرامية الأولى لها على الساحة الدراميّة.

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