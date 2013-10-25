«كيري»: الجمود المالي والسياسي سيضر بقيادة الولايات المتحدة للعالم

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إن حالات الجمود السياسي المستقبلي في واشنطن ستلحق الضرر بمكانة الولايات المتحدة في الخارج وقيادتها للعالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير الأمريكي، تحت عنوان «قيادة الولايات المتحدة في العالم» في مؤتمر عقد بالعاصمة واشنطن بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المركز الليبرالي للتقدم الأمريكي، والذي شارك فيه، بمجرد عودته من جولته الأوروبية.

وأضاف «كيري» أن «جرحا ذاتيا مثل عملية الإغلاق لا يمكن أبدا أن يحدث مرة أخرى»، مشيرا إلى إغلاق المؤسسات الحكومية الأمريكية الذي استمر 16 يوما في وقت سابق من أكتوبر.

وأشار إلى الحاجة إلى حل الخلافات عندما يبحث الكونجرس مسائل الميزانية ويرفع سقف الدين خلال الأشهر المقبلة، وتابع أن «الإغلاق ألحق ضررًا فعليًا بقدرة الولايات المتحدة على القيادة، وأنه سيجعل الناس في جميع أنحاء العالم يتشككون في قيمة الديمقراطية».

وقال إنه يجب على المشرعين تقييم ما إذا كانت «سياستنا تمنعنا من توفير القيادة التي يحتاجها العالم»، مضيفًا: «لا يمكننا التخلي عن أفضل الفرص في هذا القرن الجديد للآخرين الذين اختاروا أن يكونوا أكثر انضباطا منا».

ومضى قائلاً: «إذا سمحنا الأيام المقبلة لخلافاتنا الديمقراطية بالتعدي على الدبلوماسية، فإن هذه الخلافات، ستضر بقسمنا، بل بمصالحنا المشتركة».