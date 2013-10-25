القوى الثورية بـ"الزقازيق" تناشد السيسي بالتدخل لوقف أعمال الشغب بالجامعات

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود الجمعة 25-10-2013 01:27

ناشدت القوي الثورية بجامعة الزقازيق، اليوم، الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، التدخل السريع واتخاذ القرار المناسب لوقف أعمال الشغب التي تشهدها الجامعات المصرية.

واستنكرت القوى الثورية في بيان لها، فشل الأجهزة الأمنية بالجامعات في الحفاظ علي أرواح العاملين والطلاب والمنشآت وعدم التصدي لحالات الترويع والهلع التي تحدث من قبل طلاب الإخوان أو الخارجين عن القانون للطلاب الأبرياء والمنشآت والمعامل والسيارات داخل الحرم الجامعي.

وطالب الدكتور عاطف عامر الأستاذ بكلية العلوم ومنسق القوى الثورية بالجامعة، بمحاسبة القيادات الجامعية التي تحرض علي العنف، والمسؤلين الذين يتخذون مواقف سلبية تجاه كل من تخول له نفسه بإحداث حالات الترويع داخل الجامعات المصرية، محملًا الفريق أول عيد الفتاح السيسي مسؤلية سلامة أرواح جموع الطلاب والعاملين، لافتا إلى أن وزير الدفاع على قدر من المسؤولية والحسم والخبرة.