البرلمان العربي يناقش حماية الأمن القومي الثلاثاء

يبدأ البرلمان العربي دورة الانعقاد السنوية العادية الثانية 2013 -2014 م من الفصل التشريعي الأول بجلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة برئاسة أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان، ويناقش عدد من القضايا العربية أبرزها متابعه مستجدات الشأن السياسي العربي الراهن وحماية الأمن القومي العربي ومتابعة مستقبل العمل العربي المشترك.

ويناقش القضايا السياسية العربية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية و دراسة موضوع إنشاء منطقه خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ومن بين النقاط الهامة في جدول الأعمال، التحضير لعقد جلسات استماع بحضور رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من القيادات الفلسطينية، لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في مجالات الأمن القومي والشؤون السياسية العربية، وتنفيذ توصيات البرلمان العربي في هذا المجال، لا سيما ما يخص فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وكذلك إقرار إعلان البرلمان العربي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ومناقشة وإقرار مشروع نظام مجموعات التعاون والصداقة البرلمانية من بين المواضيع المدرجة أيضا في جدول الأعمال.