اتحاد قوى اليسار بالإسماعيلية يكرم محاربين قدامى وأسر 3 شهداء

كرم اتحاد قوى اليسار بالإسماعيلية أربعة محاربين قدامى وأسر ثلاثة شهداء فى حروب الاستنزاف وأكتوبر 73، فى احتفالية بالذكرى الأربعين لانتصار حرب أكتوبر، وبعد أيام من يوم البحرية المصرية.

ومنح الاتحاد شهادة تقدير للقبطان وسام حافظ أحد أعضاء الفرقة 39 قتال، والذى شارك فى عملية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات أمام سواحل بورسعيد فى أكتوبر 1967، وقال حافظ خلال كلمة قبل تكريمه، " مصر تحتاج إلى التوحد على هدف واحد هو خدمة الوطن".

وأضاف خلال الاحتفالية التى أقيمت بمقر الحزب العربى الناصرى فى الصالون الأسبوعى للحزب "فى القوات المسلحة تعلمنا أننا كلنا لخدمة الوطن دون النظر إلى السياسية، ولهذا أعتقد أن كثرة الأحزاب السياسية تعمل على التفرقة وليس خدمة الوطن، وعلينا أن نتحد، لأن لدينا عدو متربص بنا".

> وحضر الاحتفالية أسر ثلاثة شهداء سقطوا خلال حروب الاستنزاف بالإسماعيلية وحرب أكتوبر بالإسماعيلية، وكرم المحارب عبد الجواد سويلم الملقب بـ "الشهيد الحى"، لأنه المحارب الوحيد الذى خاض حربا ميدانية، وهو مصاب ببتر فى الساقين واليد اليمنى وإصابة فى العين، ولكنه طلب الاستمرار فى كتيبة الصاعقة خلال حرب الاستنزاف.

فيما سرد مقاتلون سابقون فى أسلحة الصاعقة البحرية والصاعقة، والمظلات والدفاع الجوى حكايات عن عمليات خاضوها خلال الحرب، لتعريف الشباب بالمدينة عن بطولات الجنود والمقاومة الشعبية.