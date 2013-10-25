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حسام حسن: هناك من تحدث معي بشأن تدريب مصر

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حسام حسن: هناك من تحدث معي بشأن تدريب مصر حسام حسن: هناك من تحدث معي بشأن تدريب مصر

أفصح حسام حسن المدير الفني لمنتخب الأردن وأسطورة الكرة المصرية الحية، عن وجود مباحثات غير رسمية من جانب مسؤولي الكرة في لتولي العميد تدريب الفراعنة خلفا لبوب برادلي.

وقال العميد في مؤتمر صحفي ضمن استعدادات الأردن لمواجهة أوروجواي في ملحق تصفيات كأس العالم "اتشرف بتدريب منتخب مصر، ولكني الأن ملتزم بتعاقد مع الأردني."

وأضاف المدير الفني السابق للزمالك "تم الحديث معي بشأن تدريب المنتخب المصري، ولكن بطريقة غير مباشرة."

وتولى حسام حسن تدريب الأردن ونجح في قيادة منتخبها للفوز على أوزبكستان وضمان خوض ملحق تصفيات المونديال أمام أوروجواي.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الأردن نظيره الأوروجوياني يومي 13 و20 نوفمبر المقبل.

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