افتتاح ورشة "الجمارك الخضراء" بالقاهرة الاثنين المقبل

يفتتح الدكتور جمال عبد الناصر مدبولى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائباً عن رئيس الجامعة وسفيرة فنلندا بالقاهرة، ورشة العمل الوطنية حول "مبادرة الجمارك الخضراء"، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 حتى30 أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية.

وقال مدبولى، إن هذه الورشة تهدف إلى تعريف القائمين على العمل بقطاع الجمارك بالقوانين والتشريعات الخاصة باتفاقية بازل، ومناقشة قضايا النفايات الخطرة وكيفية التعامل معها، ودور المنظمات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية فى مكافحة الجريمة البيئية، وتنفيذ التشريعات البيئية الخاصة بالمخلفات الخطرة.

وأضاف مصطفى حسين كامل، مدير مركز بازل الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية بجامعة القاهرة، بأن هذه الورشة هى بداية لأنشطة المركز حسب الخطة الموضوعة حتى عام 2014، وهذا المشروع ممول من الحكومة الفنلندية.

ويشارك فى ورشة العمل ممثلين من هيئة الموانئ والجمارك، ووزارات "البيئة، الزراعة، التجارة، المالية، الداخلية وهيئة الرقابة على الصادرات".