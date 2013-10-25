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بالفيديو..نصف مليون مواطن يحتفلون بمولد "السيد البدوى"

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بالفيديو..نصف مليون مواطن يحتفلون بمولد "السيد البدوى" بالفيديو..نصف مليون مواطن يحتفلون بمولد "السيد البدوى"

تشهد مدينة طنطا وساحة المسجد الأحمدى زحاماً شديداً وإقبالاً جماهيرياً منقطع النظير من قبل محبى ومريدى الطرق الصوفية احتفالاً بالليلة الختامية لمولد السيد أحمد البدوى.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الغربية، أن عدد الحضور تجاوز نصف مليون صوفى على مستوى الجمهورية، وبمشاركة القيادات الصوفية وشيوخ الطرق والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.

كان الآلاف من محبى ومؤيدى أولياء الله الصالحين قد توافدوا من جميع المحافظات منذ بداية الأسبوع الجارى على ساحة المسجد الأحمدى وأقاموا الخيام بالقرب من المسجد , استعداداً للاحتفال بالليلة الختامية الليلة،
> ويعتبر الاحتفال بمولد البدوى من أكبر الاحتفالات الدينية فى ، حيث تحتفل به 67 طريقة صوفية ويقام فى شهر أكتوبر من كل عام حول مسجد البدوى الكائن فيها ضريحه بمسجده الشهير، لمدة أسبوع.

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مصر 365

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