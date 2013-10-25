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وصول أصول شركات التأمين الصينية إلى1.31 تريليون دولار

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وصول أصول شركات التأمين الصينية إلى1.31 تريليون دولار وصول أصول شركات التأمين الصينية إلى1.31 تريليون دولار

أظهرت بيانات رسمية وصول إجمالى أصول شركات التأمين فى الصين إلى 8.05 تريليون يوان (1.31 تريليون دولار) بنهاية سبتمبر الماضى بارتفاع نسبته(9.5%)مقارنة ببداية العام الحالى.

وقالت هيئة الرقابة على التأمين فى الصين "إن حجم وثائق التأمين لدى الشركات الصينية وصل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى إلى1.34 تريليون يوان بزيادة نسبتها11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وتشمل محفظة وثائق التأمين758.9 مليار يوان للتأمين على الحياة و462.1 مليار يوان للتأمين على الممتلكات بزيادة نسبتها 6.8% و15.8% على الترتيب مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضى.

ووصل إجمالى أرباح شركات التأمين الصينية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى إلى91.57 مليار يوان بزيادة نسبتها134.9% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

يذكر أن الصين هى رابع أكبر سوق تأمين فى العالم.

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