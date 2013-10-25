أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

رئيس مجلس النواب اللبناني: استخدام وسائل القوة والإكراه سيؤدي إلى استمرار اندلاع الثورات العربية

Google+ Print
رئيس مجلس النواب اللبناني: استخدام وسائل القوة والإكراه سيؤدي إلى استمرار اندلاع الثورات العربية رئيس مجلس النواب اللبناني: استخدام وسائل القوة والإكراه سيؤدي إلى استمرار اندلاع الثورات العربية

كتب : أ ش أ الخميس 24-10-2013 21:41

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن استخدام السلطات في الدول العربية لوسائل القوة والإكراه والاعتداء على الحقوق المنصوص عليها ولجوء المعارضة إلى نفس الأساليب، سيؤدي إلى استمرار ولادة الثورات.

وأضاف خلال حفل تكريم نقابة المحامين اللبنانيين لكبار أعضائها "إننا في لبنان سنبقى نحارب لتحقيق استقلال القضاء ومنع التدخل السياسي فيه"، مطالبا بتحديث قانون نقابة المحامين ليتماشى مع العصر.

وأشار بري إلى أن المحامين اللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم يقفون في موقع الدفاع والتحكيم، وتابع قائلا إننا مازلنا ندافع لمنع عرقلة الحقوق وخصوصا مشاركة المرأة والمغتربين في الانتخابات.

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني إلى إنشاء إطار تشاوري للتنسيق ومتابعة العمل القضائي وقيادة التحرك وبناء استقلال القضاء وإلى أن تكون نقابة المحامين في لبنان من طلائع نقابات المحامين العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "