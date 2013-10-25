رئيس مجلس النواب اللبناني: استخدام وسائل القوة والإكراه سيؤدي إلى استمرار اندلاع الثورات العربية

كتب : أ ش أ الخميس 24-10-2013 21:41

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن استخدام السلطات في الدول العربية لوسائل القوة والإكراه والاعتداء على الحقوق المنصوص عليها ولجوء المعارضة إلى نفس الأساليب، سيؤدي إلى استمرار ولادة الثورات.

وأضاف خلال حفل تكريم نقابة المحامين اللبنانيين لكبار أعضائها "إننا في لبنان سنبقى نحارب لتحقيق استقلال القضاء ومنع التدخل السياسي فيه"، مطالبا بتحديث قانون نقابة المحامين ليتماشى مع العصر.

وأشار بري إلى أن المحامين اللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم يقفون في موقع الدفاع والتحكيم، وتابع قائلا إننا مازلنا ندافع لمنع عرقلة الحقوق وخصوصا مشاركة المرأة والمغتربين في الانتخابات.

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني إلى إنشاء إطار تشاوري للتنسيق ومتابعة العمل القضائي وقيادة التحرك وبناء استقلال القضاء وإلى أن تكون نقابة المحامين في لبنان من طلائع نقابات المحامين العربية.