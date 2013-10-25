السودان تدعو الأمم المتحدة للالتزام بالحياد والديمقراطية

كتب : أ ش أ الخميس 24-10-2013 21:42

جددت حكومة الخرطوم الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة، بما يستوعب المتغيرات في المشهد الدولي، ما يتطلب إصلاح آليات المنظمة وطرق وأساليب عملها نحو مرحلة تشهد الالتزام بروح ونصوص الميثاق، الذي توافقت عليه جميع الشعوب وجعل مؤسساتها أكثر ديمقراطية وعدالة، وأن تبتعد عن التدخل في شؤون الدول الداخلية وتلتزم باحترام خياراتها وفق ما جاء في الميثاق.

وطالب والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بالخرطوم بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة بان تقوم الأمم المتحدة وهي تحتفل بيومها بلعب ادوار ايجابية والتزام الحياد، وجعل مؤسساتها أكثر ديمقراطية والابتعاد عن التسيس وازدواجية المعايير بما يخدم أهداف ميثاقها.

من جانبه، أكد السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية السودانية، إن حكومة السودان تعي المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد، وستعمل على تحقيق وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية ومضاعفة الجهود، لافتا إلى أن الإجراءات الاقتصادية قصد منها استكمال النهضة والتنمية والبناء والتوافق الوطني، مشيرا إلى حرص حكومة بلاده على قيام علاقات تعاون بين السودان وجنوب السودان لتجاوز الخلافات وتسوية المسائل العالقة.