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مصدر دبلوماسي جزائري: زيارة كيري تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

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مصدر دبلوماسي جزائري: زيارة كيري تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين مصدر دبلوماسي جزائري: زيارة كيري تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

كتب : أ ش أ منذ 53 دقيقة

صرح مصدر دبلوماسى بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى الجزائر، والمتوقعة يومى 6 و7 نوفمبر القادم، تندرج فى إطار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة.

ونقل موقع "كل شىء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية عن المصدر نفسه، مساء اليوم، قوله إن هذه الزيارة تعد الاولى لكيرى منذ توليه المنصب خلفا لهيلارى كلينتون.

وأوضح المصدر الدبلوماسى ان هناك تعاونا وثيقا بين الجزائر والولايات المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب بصفة عامة وفى مجال تبادل المعلومات بصفة خاصة إذ ينظر الأمريكيون إلى الجزائر كشريك رئيسى فى مواجهة الجماعات المسلحة فى المنطقة.

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