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ابنة السنوسي تدعو فرنسا لنقل محاكمة والدها من ليبيا إلى لاهاي

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ابنة السنوسي تدعو فرنسا لنقل محاكمة والدها من ليبيا إلى لاهاي ابنة السنوسي تدعو فرنسا لنقل محاكمة والدها من ليبيا إلى لاهاي

كتب : أ ش أ منذ 39 دقيقة

دعت العنود السنوسي ابنة رجل المخابرات الليبية السابق، المجتمع الدولي وخاصة فرنسا إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه والدها وتأمين محاكمته في "لاهاي" لا في ليبيا، قائلة "إذا حوكم أبي في طرابلس فإنه ميت لا محالة".

ونقلت المواقع الليبية عن العنود في حديث صحفي نشرته مجلة الإكسبرس الفرنسية، أمس، "أدعو المجتمع الدولي وخاصة فرنسا، بلد القانون وحقوق الإنسان للتدخل لنقل والدي للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أنا واثقة أنه إذا حُوكِم في ليبيا، وفي غياب القانون، فإن مصيره حتما الموت على يد حكام البلاد الجدد".

وقالت العنود السنوسي رداً على سؤال للمجلة "طرابلس خاضعة لحكم المليشيات المسلحة وقوانينها، وأنا شخصياً تعرضت للاختطاف على يد إحدى المليشيات التي سعت لحمايتي على ما قالت".

وكانت العنود، اللاجئة في مع عائلتها اليوم، اختطفت على يد مجهولين في سبتمبر أمام السجن بعد قضاء عقوبة بالحبس 10 أشهر بتهمة حيازة جواز غير قانوني.

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