أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمود ياسين يتحدّى قمر اللبنانية

Google+ Print
محمود ياسين يتحدّى قمر اللبنانية محمود ياسين يتحدّى قمر اللبنانية

وافق النجم الكبير محمود ياسين على مشاركة اللبنانية "قمر" في بطولة مسلسلها الجديد "المرافعة"، الذي كتب نصّه تامر عبد المنعم، ما يجعل ياسين العنصر الأخير الذي يكتمل به العمل، ويصبح الطريق سالكاً أمام مخرجه حازم فوده لبدء أعمال التصوير، منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إجراء العديد من التعديلات على السيناريو، بناءً على طلب "قمر" خلال الأيام الأخيرة.
المسلسل الذي يتناول قصّة المطربة الراحلة سوزان تميم وطريقة تعرّضها للقتل، يسجّل مشاركة الفنان السوري باسم ياخور في بطولته، إلى جانب أميرة العايدي .
المثير أنّ قصة سوزان تميم قد سبق أن قدّمت في مسلسل "ليالي" للممثلة زينة؛ وهو ما يجعل فرصة تقديمها في عمل ثانٍ تحدياً كبيراً لـ"قمر"، خصوصاً أنّها التجربة الدرامية الأولى لها على الساحة الدراميّة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي