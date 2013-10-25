أكاديمية شرطة دبي حريصة على تأهيل الكوادر العسكرية

أكد العميد محمد عبيد بن عابد المهيري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي لشؤون التدريب، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات اللواء الخبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء أ.د. محمد أحمد بن فهد، مدير الأكاديمية، لتدريب وتأهيل الكوادر العسكرية بشرطة دبي، وفق أحدث ما توصلت إليه العلوم والمعارف الفعالة في مجال التعليم والتدريب العسكري، لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

23 منتسباً

جاء ذلك خلال حضور المهيري حفل تخريج الدورة التنشيطية لصف الضباط والأفراد رقم "5/2013" البالغ عددهم 23 منتسّبا من شرطة دبي، والتي انعقدت في معهد التدريب لمدة شهر، وتخلل الحفل عرضا لرياضة الدفاع عن النفس بعصا التونفا، إضافة لفيلم عن عمليات شرطة دبي، في كيفية تلقي البلاغات، والإنقاذ البحري، ومواجهة الكوارث والأزمات، بحضور العقيد أ.د. محمد بطي الشامسي، مدير معهد التدريب، والرائد ناصر محمد محسن الحاج، نائب مدير المعهد.

وقال المهيري: إن الأكاديمية تسعى ومن خلال معهد التدريب إلى رفع مستوى كفاءة وقدرات الكوادر البشرية عن طريق التطوير المستمر لبرامجها التدريبية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في مجال العمل الشرطي، مؤكدا على أهمية الالتحاق بالدورات التنشيطية .