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حركة انفصالية تعلن حكومة ظل فى شرق ليبيا

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حركة انفصالية تعلن حكومة ظل فى شرق ليبيا حركة انفصالية تعلن حكومة ظل فى شرق ليبيا

طرابلس (أ. ب)

أعلن قادة حركة تسعى لحكم ذاتى فى شرق ليبيا الغنى بالنفط من جانب واحد تشكيل حكومة ظل، فى أحدث تحد تواجهه السلطة المركزية الضعيفة.

الخطوة جاءت بعد عدة أشهر من إعلان الحركة، بدعم من بعض المسلحين والقبائل المحلية، حكما ذاتيا فى الشطر الشرقى من ليبيا المسمى برقة، مطالبين بسلطات حكم ذاتى والسيطرة على الموارد، ورفضت المركزية فى طرابلس الإعلان.

وقال عبد ربه البرعصى، رئيس حكومة برقة المعلنة حديثا، اليوم الخميس إن الهدف هو تحسين توزيع الموارد وتقويض سيطرة النظام المركزى الذى مارس التهميش ضد منطقتهم.

واستولت ميليشيات مؤيدة للحكم الذاتى على منشآت نفطية عديدة فى الشرق، فعطلت صادرات البلاد من النفط.

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مصر 365

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