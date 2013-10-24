فيورنتينا يحقق العلامة الكاملة في الدوري الأوروبي

(إفي) - حقق فيورنتينا الإيطالي العلامة الكاملة بمجموعته ببطولة دوري أوروبا بعد فوزه الكبير اليوم على ضيفه باندوري الروماني بثلاثية بيضاء.

ففي ثالث جولات المجموعة الخامسة، رفع الفيولا رصيده الى تسع نقاط بفضل ثلاثية النجم الإسباني خواكين سانشيز والبرازيلي رايدر ماتوس والكولومبي خوان كوادرادو.

وتوقف رصيد باندوري عند نقطة واحدة جعلته في المركز الثالث امام باكوش فيريرا البرتغالي.

وكان باكوش فيريرا قد خسر بملعبه في نفس الوقت امام دنيبرو الأوكراني بهدفين دون رد سجلهما روتان وكونوبليانكا، ليرفع الزائر رصيده الى ست نقاط في الوصافة.