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وزير الاتصالات: إغلاق "ياهو" لمكتبها بمصر لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية

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وزير الاتصالات: إغلاق "ياهو" لمكتبها بمصر لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية وزير الاتصالات: إغلاق "ياهو" لمكتبها بمصر لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قرار شركة ياهو الأمريكية بإغلاق مكتبها فى ، لن يؤثر على استثمارات وتواجد الشركات العالمية الذين يصل عددهم من ٢٠ إلى ٢٢ شركة، حيث يعمل الكثيرون منهم على توسيع حجم استثماراتهم ذلك فى وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار ياهو يرجع إلى يناير الماضى بسبب اضطراب الأوضاع فى المنطقة والظروف التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه سعى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة فى أبريل الماضى إلى العمل على إقناعهم بالعدول عن قرارهم من خلال تطمينات باستثماراتهم بمصر ولكنه بالنهاية يحترم قرارهم.

وأضاف الوزير أنه سيظل على تواصل مع مسؤولى الشركة العالمية وأيضاً شركة سيسكوا التى انسحبت بإحدى مهام أعمالها بأوائل العام، حيث لا تدخر أى فرصه لإعادة استثماراتهم مرة أخرى، وكشف الوزير بأنه هناك شركات عالمية أخرى ستستثمر بمصر سيعلن عنها قريبا.

وكانت شركة ياهو قد أعلنت أنها ستغلق مكتبها فى مصر والذى يعمل به نحو ٤٠ موظفا.

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