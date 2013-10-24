محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدينة مطوبس الجديدة بالطريق الدولى الساحلى

قرر المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، إقامة مدينة مطوبس الجديدة بجوار الطريق الدولى الساحلى وفنار أبو خشبة وأرض مصيف مطوبس الجديد على مساحة 500 فدان قابلة للتوسعة.

وأكد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بالمحافظة ومن أهالى المنطقة، أن قرار المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالبدء فى إنشاء مدينة مطوبس الجديدة لاقى استحسانا كبيرا وسعادة بالغة بين المواطنين، خاصة أن مدينة مطوبس القديمة مكتظة جدا بالسكان وشوارعها ضيقة وغير حضارية.

وأشار نصار إلى أن هذه المدينة الجديدة ستكون شريانا جديدا لأهالى المنطقة وخصوصا مع البدء حاليا فى إنشاء رافد الطريق الدولى الجديد بداية من الطريق الدولى بجوار المنطقة الصناعية بمطوبس التى تبلغ مساحتها 1500 فدان حتى قرية برج مغيزل التى تقع مباشرة على البحر المتوسط ويوجد بها أكثر من 50 ألف صياد.