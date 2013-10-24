بالصور.. إزالة التعديات وضبط 4 متهمين هاربين فى حملة بالفيوم

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن الفيوم اليوم الخميس، على مركز طاميه من إزالة 38 حالة تعد وإشغال طريق وسحب تراخيص 127 رخصة قيادة مخالفة وإجراء 206 حالات مصالحة فورية.

كما تمكنت الحملات التى أشرف عليها اللواء الشافعى حسن، مدير أمن الفيوم وقادها العميد محمد الشامى، مدير المباحث من ضبط 4 سيارات بدون ترخيص ودراجة بخارية بدون لوحات.

وفى مجال الحماية المدنية تم ضبط20 مخالفة اشتراطات أمن الحرائق فى فنادق شعبية ومحلات تجارية ومطاعم، وتم ضبط 5 قضايا سلاح وفى مجال المخدرات تم تحرير 4 قضايا مخدرات وضبط فيها 20 كيلو بانجو، و5 جرامات هيرويين وضبط 4قضايا تعاطى، و8 قضايا سلاح أبيض وألقت الحملة القبض على محمد عبد التواب 38 سنة، سائق هارب من السجن وفى مجال الآداب العامة، تم ضبط 18 قضية متنوعة وفى مجال المسطحات المائية تم ضبط 14 مركب صيد، بدون ترخيص و7 قضايا مخلفات صلبة و29 قضية مزارع دواجن بدون ترخيص و3 محلات أدوية بيطرية وصيدلية بيطرية بدون تراخيص.

وضبطت الحملات 3 متهمين هاربين وهم ناصر م 39 سنة عامل وحسين م 40 سنة، عامل ومحمد ش 24سنة، عامل ومطلوب إحضارهم وضبطهم فى واقعة اقتحام مركز شرطة طامية وضبط 10 قضايا تموينية وتنفيذ 8 أحكام غرامات.

أحيلت الوقائع إلى النيابات المختصة التى تولت التحقيق.