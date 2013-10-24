أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إزالة التعديات وضبط 4 متهمين هاربين فى حملة بالفيوم

Google+ Print

تمكنت حملة أمنية لمديرية أمن الفيوم اليوم الخميس، على مركز طاميه من إزالة 38 حالة تعد وإشغال طريق وسحب تراخيص 127 رخصة قيادة مخالفة وإجراء 206 حالات مصالحة فورية.

كما تمكنت الحملات التى أشرف عليها اللواء الشافعى حسن، مدير أمن الفيوم وقادها العميد محمد الشامى، مدير المباحث من ضبط 4 سيارات بدون ترخيص ودراجة بخارية بدون لوحات.

وفى مجال الحماية المدنية تم ضبط20 مخالفة اشتراطات أمن الحرائق فى فنادق شعبية ومحلات تجارية ومطاعم، وتم ضبط 5 قضايا سلاح وفى مجال المخدرات تم تحرير 4 قضايا مخدرات وضبط فيها 20 كيلو بانجو، و5 جرامات هيرويين وضبط 4قضايا تعاطى، و8 قضايا سلاح أبيض وألقت الحملة القبض على محمد عبد التواب 38 سنة، سائق هارب من السجن وفى مجال الآداب العامة، تم ضبط 18 قضية متنوعة وفى مجال المسطحات المائية تم ضبط 14 مركب صيد، بدون ترخيص و7 قضايا مخلفات صلبة و29 قضية مزارع دواجن بدون ترخيص و3 محلات أدوية بيطرية وصيدلية بيطرية بدون تراخيص.

وضبطت الحملات 3 متهمين هاربين وهم ناصر م 39 سنة عامل وحسين م 40 سنة، عامل ومحمد ش 24سنة، عامل ومطلوب إحضارهم وضبطهم فى واقعة اقتحام مركز شرطة طامية وضبط 10 قضايا تموينية وتنفيذ 8 أحكام غرامات.

أحيلت الوقائع إلى النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

1.jpg

G52697d6d80d08.jpg

G52697d700fc89.jpg

G52697d724dcd8.jpg

G52697d7400e70.jpg

G52697d75ebc93.jpg

G52697d779077f.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365