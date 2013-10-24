بالصور.. وزير السياحة يحضر فعاليات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

تعامدت الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان الثلاثاء الماضى، فى الظاهرة الفلكية الفريدة التى تحدث مرتين خلال العام وسط حضور كبير من السائحين الأجانب والمصريين بلغ حوالى 2200 شخص من مختلف الجنسيات يتقدمهم الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان ونخبة من فنانى مصر وحملة تمرد المركزية، وعدد كبير من السائحين الألمان ونخبة من فنانى مصر.

كما شارك فى الاحتفالية عدد من فتيات من محافظة أسوان يرتدين الملابس الفرعونية، مما أضفى جواً أكثر متعة أثناء حضور هذه الظاهرة ، جدير بالذكر حضور بعض الأحزاب السياسية للمشاركة فى هذه الاحتفالية.