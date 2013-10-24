أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير السياحة يحضر فعاليات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

Google+ Print

تعامدت الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان الثلاثاء الماضى، فى الظاهرة الفلكية الفريدة التى تحدث مرتين خلال العام وسط حضور كبير من السائحين الأجانب والمصريين بلغ حوالى 2200 شخص من مختلف الجنسيات يتقدمهم الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان ونخبة من فنانى وحملة تمرد المركزية، وعدد كبير من السائحين الألمان ونخبة من فنانى مصر.

كما شارك فى الاحتفالية عدد من فتيات من محافظة أسوان يرتدين الملابس الفرعونية، مما أضفى جواً أكثر متعة أثناء حضور هذه الظاهرة ، جدير بالذكر حضور بعض الأحزاب السياسية للمشاركة فى هذه الاحتفالية.

1.jpg

G52697d57e360f.jpg

G52697d5970263.jpg

G52697d5b0b52a.jpg

G52697d5c996ae.jpg

G52697d5e4ef5f.jpg

G52697d6005b92.jpg

G52697d619ba28.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري