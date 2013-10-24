سيفيليا يحافظ على الصدارة بدوري أوروبا

(إفي) - حافظ سيفيليا الإسباني على صدارة مجموعته ببطولة دوري أوروبا رغم التعادل خارج قواعده امام سلوفان ليبيريتش التشيكي بهدف لمثله.

ووصل الفريق الأندلسي الى النقطة السابعة بعد ثلاث جولات بالمجموعة الثامنة، مقابل خمسة لسلوفان الوصيف.

تقدم رابوسيتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 وتعادل فيتولو في الوقت القاتل للضيوف في الدقيقة 88.

وبنفس النتيجة تعادل فرايبورج الألماني بعقر داره امام إشتوريل البرتغالي، ليحل الأول في المركز الثالث بنقطتين، فيما يظل الثاني في المؤخرة بنقطة يتيمة.

تقدم فلاديمير داريدا للألمان في الدقيقة 11 وتعادل سيبا في الدقيقة 53.