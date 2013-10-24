أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيفيليا يحافظ على الصدارة بدوري أوروبا

Google+ Print
سيفيليا يحافظ على الصدارة بدوري أوروبا سيفيليا يحافظ على الصدارة بدوري أوروبا

(إفي) - حافظ سيفيليا الإسباني على صدارة مجموعته ببطولة دوري أوروبا رغم التعادل خارج قواعده امام سلوفان ليبيريتش التشيكي بهدف لمثله.

ووصل الفريق الأندلسي الى النقطة السابعة بعد ثلاث جولات بالمجموعة الثامنة، مقابل خمسة لسلوفان الوصيف.

تقدم رابوسيتش لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 وتعادل فيتولو في الوقت القاتل للضيوف في الدقيقة 88.

وبنفس النتيجة تعادل فرايبورج الألماني بعقر داره امام إشتوريل البرتغالي، ليحل الأول في المركز الثالث بنقطتين، فيما يظل الثاني في المؤخرة بنقطة يتيمة.

تقدم فلاديمير داريدا للألمان في الدقيقة 11 وتعادل سيبا في الدقيقة 53.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع