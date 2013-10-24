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الجمعية الفرنسية لجراحات الأنف والأذن تناقش أورام الغدة النخامية

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الجمعية الفرنسية لجراحات الأنف والأذن تناقش أورام الغدة النخامية الجمعية الفرنسية لجراحات الأنف والأذن تناقش أورام الغدة النخامية

عقد مؤتمر الجمعية الفرنسية لجراحات الأنف والأذن والحنجرة مؤخرا بحضور 1200 طبيب من فرنسا وبلجيكا وشمال أفريقيا ولبنان، وناقش المؤتمر أحدث الجراحات الخاصة بزراعة القوقعة وكذلك أورام قاع الجمجمة وكيفية استخدام المناظير فى التشخيص والعلاج.

وصرح الدكتور محمد عبد الرحمن الشاذلى أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العينى ورئيس برنامج "CROP" لزراعة القوقعة وممثل فى المؤتمر أن المؤتمر ناقش زراعة القوقعة فى الأذنين لعلاج السمع فى الأطفال للحصول على النتائج المرجوة من التخاطب للانخراط فى التعليم العادى الإلزامى، وكذلك زرع القوقعة فى كبار السن الذين لا يستجيبون لسماعات الأذن فى علاج ضعف السمع.

وقال إنه تم مناقشة الجديد عن مناظير الأنف والجيوب الأنفية وتفوقها عن الجراحات التقليدية فى أورام الغدة النخامية، وكذلك السلس الشوكى "تسرب المياه المغلفة للمخ من خلال الأنف" مما يحدث للمريض التهابات متكررة فى المخ وحمى شوكية نتيجة إصابته بالميكروبات التى تصيب المخ.

وناقش المؤتمر عمليات حقن الأحبال الصوتية فى حالات الشلل الأحادى للأحبال كعلاج بعد عمليات الغدة الدرقية.

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مصر 365

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