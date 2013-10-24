مصدر عسكرى يمنى: غداً بدء تنفيذ بنود حل قضية دماج ونشر وحدات الجيش

تبدأ القيادات العسكرية والأمنية فى المنطقة السادسة اليمنية غدا الجمعة، تسلم المواقع العسكرية، فى منطقة دماج، بمحافظة صعدة شمال البلاد، والتى تأتى فى إطار تنفيذ بنود اتفاق الصلح بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وجماعة السلفيين.

وقال مصدر عسكرى بقيادة محور صعدة اليوم الخميس، إنه سيتم البدء فى نشر الوحدات العسكرية بكل المواقع والمتاريس التى سيطر عليها الطرفان، أثناء الاشتباكات، ابتداء من صباح غد الجمعة، وأنه سيتم نشر الوحدات العسكرية حتى مدينة صعدة عاصمة المحافظة.

وأوضح المصدر أن اللجنة الرئاسية المكلفة بتثبيت الأمن فى دماج دخلت اليوم، إلى دماج ومعها اللجنة العسكرية برئاسة أركان حرب المنطقة السادسة العميد ناصر سعيد وقائد محور صعدة حسن لبوزة والتقت بالشيخ يحيى الحجورى ومشايخ ووجهاء المنطقة.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الوضع فى المنطقة وضرورة وقف إطلاق النار، حتى تتمكن اللجنة العسكرية من نشر القوات العسكرية فى المنطقة حسب الاتفاق.

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