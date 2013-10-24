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سياسي لبناني: 30 يونيو أسقطت حلقات أساسية من مشروع الشرق الأوسط الكبير

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سياسي لبناني: 30 يونيو أسقطت حلقات أساسية من مشروع الشرق الأوسط الكبير سياسي لبناني: 30 يونيو أسقطت حلقات أساسية من مشروع الشرق الأوسط الكبير

كتب : أ ش أ منذ 45 دقيقة

أكد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، أن ثورة وثورة الشعب والجيش في 30 يونيو أسقطت حلقات أساسية من مشروع الشرق الأوسط الكبير.

واعتبر كمال شاتيلا، في بيان له اليوم، أن العوامل الدولية والإقليمية لم تنضج بعد لإنجاح مؤتمر "جنيف 2" مبديا خشيته من اتفاق دولي لتقسيم سوريا على غرار ما حدث في كوريا.

ونبه شاتيلا إلى أن الخلافات الأمريكية الروسية حول مؤتمر جنيف تهدد نجاحه على الرغم من المحادثات التي أجريت سابقا حوله.

وحدد الخلافات الروسية الأمريكية، بفشل الإدارة الأمريكية في استبدال النظام السوري الذي يخالف سياساتها في المنطقة ومطالبتها بتغيير الرئيس بشار الأسد، بينما روسيا تدعم ترشح الرئيس الأسد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في عام 2014 في الوقت الذي ترفض الولايات المتحدة هذا الترشح.

ولفت إلى أن تمثيل المعارضة السورية في المؤتمر يشكل نقطة خلاف أخرى ذلك أن الولايات المتحدة تسعى أن يكون ما تم وصفه بـ"الإئتلاف الإسطنبولي الممثل الشرعي والوحيد عن الشعب السوري"، فيما تطالب روسيا بأن تتمثل في المؤتمر كل فصائل المعارضة وعلى رأسها هيئة التنسيق الوطنية السورية (تعمل في الداخل السوري) إضافة إلى التجمع الوطني الكردي.

وأبدى شاتيلا خشيته من تغير الأوضاع الدولية واتفاق الدول الغربية على مصالحها من خلال الموافقة على تقسيم سوريا ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد.

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