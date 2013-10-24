رئيسا سنورس وجمعية السواقي استعرضوا الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة في اطار جدول زمني .

عبدالرحمن سالم - الفيوم -

ألتقي المحامي خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ومؤسس حركة المشاركة الشعبية بالمهندس محمد طلبه رئيس مركز ومدينة سنورس ونائبه عبد المجيد ابو عيشة للاطلاع علي مستجدات الوضع داخل المركز ومتابعة ما تم انجازه من خلال خطة الارتقاء وتطوير سنورس ، ، حيث أكد المهندس محمد طلبه انه تم ازالة 40 حالة مخالفة ضمن حملة الاشغالات في شارعي بورسعيد وميدان الثورة موقف سيارات الملاكي شملت الأزالات بروز وخيام واعمدة خشبية في واجهات المحلات التجارية ومقاعد وسيارات ودراجات مخالفة ، اضافة للشروع في في تجميل حي الملاحة والحديقة النباتية الموجودة به وميدان مسجد المداكرة ، واشار رئيس المركز الي ان مشكلة محطة الوقود التي سبق وان تقدمت بها جمعية السواقي عن طريق عضويها حسن الشربيني واحمد طلب جاري حلها بتعويض الشركة مالكة المحطة بأرض تقدر بنحو 6 افدنة خارج الحيز العمراني للمدينة واستغلال المكان الحالي لعمل مجمع خدمات متكامل لأهل البلد ، من جانبه اضاف عبد المجيد ابو عيشة نائب رئيس المركز أنه سيحدد لاحقا الموعد المناسب لازالة اشغالات وتاراكمات القمامة بحي المستشفي العام عقب وصول المعدات الخاصة باذالة وسحب مياه الرشح والتخلص منها ، وابدي خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ومؤسس حركة المشاركة الشعبية ارتياحه من الاستجابة الواضحة لدي المسئولين في عدد من الشكاوي والطلبات التي وصلت لهم ومتابعتها بغرض ايجاد حلول فعالة وسريعة تعود علي المواطن بالنفع والاستفادة العامة ، ومنها ملفات مشكلة محطة الوقود ومصرف البطس وحي مساكن المستشفي العام واستكمال خطوط اذاعة سنورس المحلية .

شبكةعيونالإخبارية

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