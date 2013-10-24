بازل يفقد ظهيره في مواجهاته الحاسمة بدوري أبطال أوروبا

تأكد غياب بهراج سفاري الظهير الأيسر لبازل الذي يلعب في صفوفه الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني عن مواجهات فريقه في الثلاث جولات الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض سفاري لإصابة خلال مواجهة ستيوا بوخارست في الجولة الثالثة، أعلنها الموقع الرسمي لبازل يوم الخميس بتمزق في عضلات الفخذ، مما يؤكد غيابه فترة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع.

جدول بازل خلال الشهرين المقبلين سيشهد ثلاث مواجهات حاسمة أمام ستيوا بوخارست ثم تشيلسي في سويسرا، قبل الخروج لألمانيا حيث مواجهة شالكة في نهاية المرحلة يوم 11 ديسمبر.

ووفقا للموقع الرسمي لبازل فإن سفاري سيغيب لمدة شهر ونصف شهر على الأقل، مما قد يؤثر على إمكانية لحاقه بلقاء شالكة.

بازل يمتلك أمل قنص بطاقة التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الخامسة.

ويحتل الصدارة تشيلسي بست نقاط ثم شالكة بفارق الأهداف لصالح الزرق، ويحل بازل ثالثا برصيد أربع نقاط.

ويتحول صاحب المركز الثالث للدوري الأوروبي مباشرة، وهي البطولة التي أنهاها بطل سويسرا الموسم الماضي في الدور نصف النهائي.