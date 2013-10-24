الداخلية العراقية تنفى ما تردد عن ذبح 14 شرطيا فى الرمادى

نفى مصدر أمنى بمحافظة الأنبار العراقية الأنباء التى ترددت أمس الأربعاء، عن قيام مجموعة إرهابية بقتل عدد من عناصر الشرطة ذبحا بآلات حادة غربى مدينة الرمادى مركز المحافظ.

ونقل بيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن قيادة العمليات المشتركة بمحافظة الأنبار، أن ما تناولته بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أمس بشأن قيام مسلحين مجهولين بنصب كمين لدوريات من الشرطة المحلية وقيامهم بذبح 14 شرطيا بآلات حادة غربى الرمادى، عار عن الصحة ولا أساس له.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت أمس الأربعاء، بأن مجموعة إرهابية نصبت كمينا لدوريات من الشرطة المحلية بمحافظة الأنبار وقتلت 14 شرطيا ذبحا بآلات حادة غربى مدينة الرمادى، مشيرة إلى أن قوة أمنية عثرت على جثث القتلى مذبوحين.