أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تطالب بإعادة سعودى مسجون بتهمة اعتداء جنسى

Google+ Print
السعودية تطالب بإعادة سعودى مسجون بتهمة اعتداء جنسى السعودية تطالب بإعادة سعودى مسجون بتهمة اعتداء جنسى

طلبت إعادة مواطن سعودى يقضى حكما بالسجن ثمانى سنوات بتهمة الاعتداء الجنسى على مدبرة منزله ومعاملتها مثل الجارية.

وعقدت جلسة اليوم الخميس بمدينة سينتينيال لمناقشة الحكم الصادر بحق حميدان التركى، المحتجز فى الولايات المتحدة منذ عام 2006، والذى طلب الإفراج عنه من السجن والسماح له بقضاء عقوبة تحت المراقبة.

ورفض مسئولون فى ولاية كولورادو طلب التركى بقضاء الحكم بسجنه فى المملكة بسبب رفضه الخضوع لمعاملة المعتدى الجنسى.

وطلب فهد الرواف، المسئول بالسفارة السعودية فى واشنطن، من المحكمة الإفراج عن التركى كى يحصل على معاملة لائقة فى وطنه، كما وجه شقيق التركى مناشدة عاطفية أمام المحكمة طالب فيها بإعادة شقيقه إلى السعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً