السعودية تطالب بإعادة سعودى مسجون بتهمة اعتداء جنسى

طلبت السعودية إعادة مواطن سعودى يقضى حكما بالسجن ثمانى سنوات بتهمة الاعتداء الجنسى على مدبرة منزله ومعاملتها مثل الجارية.

وعقدت جلسة اليوم الخميس بمدينة سينتينيال لمناقشة الحكم الصادر بحق حميدان التركى، المحتجز فى الولايات المتحدة منذ عام 2006، والذى طلب الإفراج عنه من السجن والسماح له بقضاء عقوبة تحت المراقبة.

ورفض مسئولون فى ولاية كولورادو طلب التركى بقضاء الحكم بسجنه فى المملكة بسبب رفضه الخضوع لمعاملة المعتدى الجنسى.

وطلب فهد الرواف، المسئول بالسفارة السعودية فى واشنطن، من المحكمة الإفراج عن التركى كى يحصل على معاملة لائقة فى وطنه، كما وجه شقيق التركى مناشدة عاطفية أمام المحكمة طالب فيها بإعادة شقيقه إلى السعودية.