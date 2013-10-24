"الصحة العالمية": تزايد عدد الحالات المشتبه بإصابتها بشلل الأطفال في سوريا

كتب : رويترز منذ 55 دقيقة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن هناك 22 شخصًا على الأقل يشتبه في إصابتهم بشلل الأطفال في سوريا، حيث يبذل مسؤولو الصحة جهودًا مضنية لمواجهة أول تفشٍ للمرض الفيروسي خلال 14 عامًا.

وقال المتحدث باسم المنظمة أوليفر روزنباور، إن معظم المصابين بالشلل الرخو الحاد - وهو عرض لأمراض من بينها شلل الأطفال - في محافظة دير الزور بشرق سوريا هم أطفال تقل أعمارهم عن عامين.

وقال روزنباور: "هناك 22 حالة إصابة بالشلل الرخو الحاد يتم التحقق منها في هذه المنطقة".

وأضاف: "الجميع يتعامل مع الأمر باعتباره تفشيًا (لشلل الأطفال) وهم يتعاملون مع هذا التفشي".

وكانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أعلنت يوم السبت أنه تم رصد حالتين يشتبه في إصابتهما بشلل الأطفال في أول ظهور للمرض في سوريا منذ 1999.