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الكويت تعفي الأتراك من تأشيرة الدخول المسبقة للبلاد

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الكويت تعفي الأتراك من تأشيرة الدخول المسبقة للبلاد الكويت تعفي الأتراك من تأشيرة الدخول المسبقة للبلاد
قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، إنه أعفى المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول المسبقة إلى الكويت وفق مبدأ المعاملة بالمثل.وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي، أحمد داوود أوغلو، أن «ذلك بمناسبة زيارته للبلاد».وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» أن «الخالد» بحث مع وزير الخارجية التركي، الذي يترأس وفد بلاده في أعمال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة «الكويتية - التركية» المشتركة، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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