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مجلس علماء مصر يكرم 21 شخصية من أبرز الباحثين

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مجلس علماء مصر يكرم 21 شخصية من أبرز الباحثين مجلس علماء مصر يكرم 21 شخصية من أبرز الباحثين
حيثيات التكريم: تاريخهم وقدر إنجازهم في العام الماضي وتواصلهم الفعال مع المجتمع

كتب : الوطن الخميس 24-10-2013 18:28

قرر مجلس علماء ، برئاسة الدكتور محمد النشائي أستاذ الفيزياء النووية وخبير النانوتكنولوجي، تكريم 21 شخصية علمية من أبرز العلماء والباحثين والعقول المصرية، التي قدمت طوال عام كامل نماذج بحثية أو أفكارًا تنهض بالمجتمع، أبرزهم هذا العام مخترع فكرة إسقاط خط بارليف الحصين، اللواء مهندس باقي زكي يوسف.

ويشارك مجلس علماء مصر في تكريم الشخصيات العلمية وعدد من الهيئات والجهات العلمية، على رأسها الجمعية المصرية للمخترعات، وشباب المخترعين العرب والأفارقة، وجمعية بنك الأفكار الجديدة.

وأكد الدكتور محمد عبدالصمد، الأمين العام للمجلس، أن قائمة المكرمين لعيد العلم هذا العام تضم الدكتور أحمد محمد عوض الله، استشاري تأخر الحمل بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجمعية البريطانية، والدكتور أشرف منصور، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والأستاذ بالجامعة الأمريكية، والدكتور سامي الفلالي، أستاذ الزراعة بجامعة قناة السويس وأمين عام الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية.

ومن أبرز المكرمين اللواء مهندس باقي زكي يوسف، صاحب فكرة إسقاط خط بارليف، والدكتور خالد منتصر الإعلامي بقناة دريم ورئيس قسم الأمراض الجلدية بهيئة قناة السويس، والدكتور أحمد محمد عوض الله، استشاري تأخر الحمل بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو الجمعية البريطانية، والدكتور أشرف منصور أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور حازم الرفاعي الطبيب العالمي، والدكتور حسن السعدي أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية، والدكتور سامي الفيلالي أستاذ الزراعة بجامعة قناة السويس وأمين عام الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأستاذ بالجامعة الأمريكية، والدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس السياسي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الهواري أستاذ مقارنة الأديان بجامعة عين شمس، والدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، والدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث.

يذكر أن معايير التقييم للهيئة الاستشارية للمجلس تمثلت في التاريخ المشرف، وحجم الإنجاز في العام المنصرم، وقدر التفاعل مع المجتمع لكل عالم من العلماء المكرمين وكذلك للمراكز التشجيعية الواعدة.

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