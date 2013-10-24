"شوك السدرة".. رقم قياسي في مشاكل التصوير

بتوقّفه عن التصوير، للمرّة السابعة، يكون المسلسل المغربي "شوك السدرة" قد حطم رقماً قياسياً في تعثر عملية الإنتاج في قطاع الدراما بالمغرب، وفي فترة زمنية قياسيّة، لا تتعدّى العامين، إذ اضطر المخرج شفيق السحيمي إلى توقيف التصوير، للمرة السابعة.

وكانت "سيدتي" التي واكبت أخبار هذا المسلسل قد أشارت سابقاً إلى أنّ المخرج شفيق السحيمي قد عاد إلى "بلاتو" التصوير في محاولة منه لإنهاء ما تبقّى من الحلقات، قبل أن يقرّر من جديد وقف العملية، بسبب ما وصفه السحيمي بانعدام الإمكانيات المالية لدى الشركة المنتجة، التي لم تدفع بعد ما في ذمتها من أجور للممثلين، الذين استعان بهم وبخبرتهم لتصوير مسلسل "شوك السدرة"، الذي يتناول مقاومة المغرب للاحتلال الفرنسي؛ وهو عمل تاريخيّ ضخم، تخللته العديد من المشاكل بين المخرج والشركة المنتجة، ولم يستطع المسؤولون عن قطاع الدراما بالتلفزيون إيجاد حلول نهائية لها. فالشركة المنتجة ترى بأنّ عملية التصوير استنزفتها مالياً أكثر ممّا هو مطلوب، ولم يعد لديها هامش للربح، فيما يحمّل المخرج المسؤولية من وجهة نظره دائماً للشركة، التي توقفت عن تعويض فريق العمل من تقنيين وممثلين... يبقى بذلك مسلسل "شوك السدرة" متوقفاً، ومشكلة الممثلين معلقة.

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