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فريد غنام لـ "سيدتي نت": أنا الخاسر الأكبر

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فريد غنام لـ "سيدتي نت": أنا الخاسر الأكبر فريد غنام لـ "سيدتي نت": أنا الخاسر الأكبر

طرح فريد غنام، وصيف بطل الدورة الأولى من برنامج "ذو فويس"، أوّل أغنية له، بعنوان: "في رضاك".
وقد بدأ غنام حملتها الترويجية، فقال لـ "سيدتي": "إنّ هذه الأغنية لم تكن لترى النور لولا تحمّلي شخصياً مصاريف الإنتاج بعد عام ونصف تقريباً من الانتظار، لم تفِ خلالها إحدى الشركات المنتجة بوعدها، ما دفعني إلى فسخ العقد الذي يربط بيننا".
وفي انتظار التعاقد مع شركة إنتاج جديدة، يؤكّد غنام بحسرة أنّه الخاسر الأكبر، بعد تتويجه كوصيف بطل النسخة الأولى من "ذو فويس"، سواء في بلده المغرب الذي حظي فيه، مع مراد البوريقي، بحفاوة الاستقبال في عدّة مدن، والتي كانت (يوضح فريد غنام) مجرد سحابة صيف عابرة، لم تعقبها أيّ مبادرة فنية حقيقيّة تدعم مشواره، نتيجة الصعوبات التي تعترض الفنان.
وأشار غنام إلى تخلّي الشركة المنتجة عنه وإلى تباطئها في تنفيذ وعودها، ما دفعه إلى طرح "سينغل" "في رضاك" على نفقته الخاصّة، ثمّ البحث في نفس الوقت عن شركة إنتاج جديدة.
ومن جهة ثانية، عاتب فريد غنام المطرب الشاب خالد على تصريحاته الأخيرة التي تجاهل فيها مع بعض الصحافيين معرفته بـ"فريد غنام"، قبل أن يتراجع عن ذلك، بعد إصرار الصحافيين وإلحاحهم عليه، فقال غنام إنّ ما زاده امتعاضاً مما ورد في حديث الشاب خالد "هو ادعاؤه أنني لم أحسن أداء أغنيته، وهو إدعاء يفنّده تتويجي وصيف بطل الدورة، ويفنّده أيضاً إعجاب ملايين من مشاهدي برنامج "ذو فويس"".

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