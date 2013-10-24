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الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين بمحافظة الكاف

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الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين بمحافظة الكاف الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين بمحافظة الكاف

أطلقت الشرطة التونسية، اليوم الخميس، قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين تظاهروا أمام مقر محافظة الكاف شمالى العاصمة تونس، احتجاجا على مقتل سبعة من رجال الأمن فى اشتباكات مسلحة مع إسلاميين أمس.

وجرت الاشتباكات فى الكاف بعد تشييع الآلاف لجنازة أحد رجال الأمن الذين قتلوا أمس، وقال مراسل لـ"رويترز" بالموقع أن المحتجين هاجموا مقر المحافظة وكسروا نوافذ وأبواب المقر، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم وأبعادهم.

وفى وقت سابق اليوم أتلف محتجون فى الكاف أثاث ومحتويات مقر حركة النهضة التى تقود الاتئلاف الحاكم فى مشهد يعبر عن استمرار التوتر فى تونس، التى تكافح للخروج من أزمتها السياسية.

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مصر 365