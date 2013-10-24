محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز جرجا

شهد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج اليوم الخميس، مراسم جلسة الصلح التى تمت بين عائلتى آل فواز والحميدات بقرية أولاد بهيج، التابعة لمركز جرجا وذلك بحضور محمد عبد الحميد، رئيس مدينة جهينة والعقيد هانى فوزى، مأمور مركز العسيرات وعدد من قيادات الشرطة والقيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ وكبار عائلات جرجا والعسيرات.

وأشاد عتيق بجهود مديرية الأمن ولجنة المصالحات فى إتمام هذا الصلح بين الأطراف المتخاصمة، مشيرا إلى أهمية حل المنازعات بشكل ودى طبقا لتعليمات الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى العفو والصفح عند المقدرة.

وأكد المحافظ على أهمية طرح الخلافات جانبا والتركيز على قضايا العمل والتنمية، خاصة فى هذه المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد وقد عبر سيادته عن سعادته البالغة بالتواجد وسط هذه الجموع الغفيرة من أهالى سوهاج، مؤكدا أن التواجد بين الناس ومعرفة مشاكلهم والعمل على حل هذه المشاكل هو مصدر السعادة بالنسبة له، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتواصل المستمر بين الأهالى والجهات التنفيذية لتسهيل تنفيذ المشروعات الخدمية.

يذكر أن الخصومة كانت قد بدأت منذ أربعة أشهر تقريبا حينما تسببت مشاجرة بين الطرفين فى سقوط أحد أفراد عائلة الحميدات قتيلا وأسدل الستار اليوم على هذه الخصومة بقيام عائلة فواز، بتقديم القودة إلى ابن القتيل قام بعدها الطرفان بأداء يمين القسم الخاص بالصلح لتعم الفرحة والسعادة على وجوه الحضور جميعا.