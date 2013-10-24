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مدرب ليفربول يهاجم فيرجسون بسبب جيرارد

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مدرب ليفربول يهاجم فيرجسون بسبب جيرارد مدرب ليفربول يهاجم فيرجسون بسبب جيرارد

هاجم برندن رودجرز المدير الفني لليفربول نظيره أليكس فيرجسون المعتزل من تدريب مانشستر يونايتد.

فيرجسون هاجم العديد من الأشخاص في مذكراته، بينهم ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول.

وقال فيرجسون عن جيرارد: "أنا من القلائل الذين لا يروا في ستيفن لاعبا عظيما".

ورد رودجرز فيما أبرزته سكاي سبورتس "ربما هو الوحيد الذي يرى ذلك".

وتابع "عموما ما فعله فيرجسون ليس جيدا بالنسبة لحديثه عن اللاعبين وكشفه لقصص تحدث داخل غرف خلع الملابس".

وكان فيرجسون قد حكى العديد من القصص التي ترتبط بديفيد بيكام وريو فرديناند وروي كين وفرانك لامبارد.

وعقب رودجرز "ما يحدث داخل غرف خلع الملابس، يجب أن يظل هناك لا يخرج ولا يكرره المدرب على أسماع اللاعبين".

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